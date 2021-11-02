В Крыму ФСБ задержала с поличным при получении взятки главу Белогорска - Аксенов

В Крыму ФСБ задержала с поличным при получении взятки главу администрации Белогорска Игоря Ипатко. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу, - написал Аксенов. - Борьба с коррупцией – это системная и непрерывная работа. Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность".

Это уже не первое задержание руководства муниципалитета в Крыму за последнее время. В начале октября силовики задержали главу городского совета Евпатории Олесю Харитоненко – она стала фигуранткой уголовного дела о махинациях с земельными участками. Кстати, после ее задержания Аксенов тоже написал про продолжение работы по выявлению коррупционеров.