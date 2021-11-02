Депутата Госдумы Марченко исключили из "ЕР" за голосование против бюджета

Депутата Госдумы Евгения Марченко, недавно переизбравшегося в парламент на второй срок, исключили из "Единой России". Такое решение принял президиум генсовета партии на заочном заседании во вторник. Поводом стало голосование Марченко по вопросу бюджета России на 2022 год – в первом чтении депутат высказался против принятия законопроекта.

"Открыто высказывать свою позицию в партийной дискуссии — это обязанность депутата, поддерживать окончательно принятое коллегиальное решение — тоже обязанность. Это устав партии, который не предусматривает исключений, или особых случаев для тех или иных депутатов. Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказах избирателей — недопустимо ни одному депутату "Единой России", - прокомментировал решение партийного руководства секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак.

"Все необходимые пояснения даны. Также генсовет рекомендовал нам исключить Марченко из фракции за грубое нарушение партийной и фракционной дисциплины. Безусловно, фракция соберется и обсудит этот вопрос. Очевидно, что не ранее, чем на следующей неделе, поскольку сейчас почти все наши депутаты находятся в регионах", - добавил глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев.

Ранее партийная комиссия по этике, возглавляемая Евгением Ревенко, рекомендовала исключить Марченко. По мнению Ревенко, депутат нарушил нормы устава и положение о фракции. Причем по итогам заседания фракции на тему бюджета исключенный депутат возражений не высказывал.

Марченко ранее говорил, что проголосовал против, поскольку ему не дали возможности задать вопрос министру финансов Антону Силуанову, представлявшему законопроект. Но заранее депутат коллегам из фракции о своем желании выступить не сообщал.