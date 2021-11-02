93% сотрудников сферы соцзащиты в Тюменской области привиты от коронавируса

Почти все сотрудники сферы соцзащиты в Тюменской области привиты от коронавируса - уровень вакцинации составил 93%. Исключение сделано только для работников с отводом от прививки по медицинским показаниям.

В первую очередь были вакцинированы специалисты, которые непосредственно работают с гражданами, оказывая им социальные услуги и предоставляя меры социальной поддержки.

В домах-интернатах и отделениях временного проживания Тюменской области провакцинировано более 3,6 тысячи получателей социальных услуг (это 97%). Напомним, что с апреля прошлого года работники стационарных организаций социального обслуживания населения работали в полной изоляции и находились в течение 14 дней непосредственно рядом со своими подопечными, при этом обязательным требованием перед заходом на смену было тестирование во избежание заболеваемости как среди сотрудников, так и среди проживающих.

Также социальные работники оказывают содействие в вакцинации пожилых граждан, которых они обслуживают в домашних условиях. Уже привиты более 2,7 тысяч обслуживаемых граждан.

Несмотря на то, что личный прием граждан в органах социальной защиты населения приостановлен до 31 декабря 2021 года, специалисты продолжают прием заявлений и обращений в электронном виде, назначение и выплату мер социальной поддержки, оказывают социальные услуги на дому одиноким и одиноко проживающим гражданам.

1-3 ноября для многих сотрудников сферы социальной защиты населения рабочие дни. В праздничные дни 4-7 ноября продолжится работа по доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости гражданам старше 60 лет и инвалидам (8-800-201-41-41, с 8.00 до 17.00 часов), социальной службы экстренного реагирования «Ребенок и семья» (8-800-200-72-01, круглосуточно) и других экстренных социальных служб.