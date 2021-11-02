Минобрнауки разрешило вузам проводить сессию в дистанционном формате
Минобрнауки России выпустило приказ, по которому вузы имеют право продлить дистанционное обучение и после окончания "нерабочих дней" (8 ноября).
Ведомство разрешает учить студентов или в удаленном формате, или вообще в форме самостоятельной работы. В последнем случае их просто надо обеспечить методической поддержкой и за три дня предупредить об объеме работы. "Кроме того, необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования", - "сурово" требуют в ведомстве.
Более того, "промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате".
"Вузам следует обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий", - поясняют в Минобрнауки.