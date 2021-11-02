МВД отговаривает граждан от участия в несанкционированных акциях

МВД следом за прокуратурой предупредило о последствиях участия в несогласованных акциях протеста, которые, по данным ведомства, "запланированы на 4-7 ноября в ряде субъектов РФ".

В полиции отмечают, что основанием для отказа в согласовании акций сейчас является "сложная эпидемиологическая обстановка".

"Призываем граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Рекомендуем неукоснительно соблюдать установленные в регионе ограничения. Если ваши несовершеннолетние дети или другие родственники высказывают намерения пойти на несогласованные публичные мероприятия в качестве участников либо зрителей, предупредите их о негативных последствиях такого поступка", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Любая провокация в отношении сотрудников полиции будет пресечена и получит соответствующую правовую оценку. В случае, если действия организаторов и участников несогласованных публичных мероприятий приведут к возникновению массовых беспорядков, они будут в установленном порядке привлечены к уголовной ответственности", - говорится в предупреждении.