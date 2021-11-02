В Челябинской области поймали браконьеров с уловом на 2 млн рублей

В Челябинской области двух браконьеров задержали на озере Чебачье 2. Они выловили сетями рыбу на 2 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов).

Инцидент произошел ночью 2 ноября. В ходе рыболовного рейда специалисты ОГУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" совместно с сотрудниками полиции и Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству задержали двух жителей Магнитогорска.

У них было изъято три сети, 1 тыс. 119 экземпляров рыбы породы пелядь и два экземпляра рыбы породы карп. Ущерб составил 2 млн 73 тыс. рублей.