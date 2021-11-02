В Прикамье мать наказана за то, что оставила сына в квартире, где начался потоп

В Орджоникидзевском районе Перми мать наказана за оставление в опасности сына, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

По данным следствия, в июле 2020 г. годовалый мальчик остался один в квартире. Позже там прорвало трубу с холодной водой. Ребёнок провёл один на один со стихией несколько часов. Помогли ему соседи, которые, услышав его плач, вскрыли квартиру.

Мать наказана пятью месяцами ограничения свободы. Приговор в силу не вступил. Семья, в которой жил ребёнок, поставлена на социальный учет.