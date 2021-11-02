02 Ноября 2021
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Общество В России
Сергей Фургал (2020) | Фото: Telegram/Baza

У Фургала закончились деньги на оплату адвокатов

В официальном Instagram-аккаунте экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, предположительно, его родственники начали сбор средств на адвокатов – у обвиняемого в организации убийств политика закончились деньги.

"Средства на оплату адвокатов кончились. Ни партия, ни бывшие сторонники, имеющие солидные ресурсы, не помогают. Остаётся одна надежда — поддержка общества, - говорится в сообщении. - Многие из вас знают, что Сергей Фургал никогда не был коррупционером, взяточником. Единственное, что он хотел сделать на посту — это улучшить жизнь в Хабаровском крае, сделать ее комфортней, навести порядок".

Помогать предлагается переводом на карту сына Фургала или хотя бы репостом призыва о сборе средств.

Сам Фургал-младший чуть позже отчитался на своей странице о поступлении 120 тыс. руб. от сторонников его отца.

"Дорогие друзья! Благодаря вам вот такая сумма пришла на защиту отца. Спасибо всем неравнодушным! Я понимаю, что "недруги потирают руки", им кажется, что силы Фургала тают. Но я уверен, что этого не произойдёт. С отцом работает хорошая команда профессионалов", - написал Антон Фургал.

Напомним, 8 ноября Верховный суд России решит, где будет проходить слушание дела Фургала – в Москве (где он сейчас находится в СИЗО) или в Хабаровске. На Хабаровске настаивают сторонники экс-губернатора, в том числе не раз за это высказывался лидер ЛДПР Владимир Жириновский (Фургал до сих пор является членом этой партии). Также Фургал настаивает на рассмотрении его дела судом присяжных.

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У Фургала закончились деньги на оплату адвокатов

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Теги: сергей фургал, адвокаты, сбор средств



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