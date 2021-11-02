В Вологде открыли госпиталь для лечения детей с COVID-19

В Вологде открылся моногоспиталь для лечения детей с коронавирусом, сообщил мэр города Сергей Воропанов.

По его словам, на базе областной детской клинической больницы организовано 50 мест для заболевших детей. 35 коек обеспечено кислородом.

"Обычно дети болеют бессимптомно, но мы должны быть готовы и к тяжелым случаям", - написал мэр на своей официальной странице "ВКонтакте".

Ранее уже сообщалось, что ковид "молодеет", в регионах в связи с этим начали принимать меры. Так, в 10 московских школах ввели экспресс-тестирование на ковид. Тем временем продолжаются испытания "детской" вакцины, чтобы с нового года начать прививочную кампанию среди детей и подростков.