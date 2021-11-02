В Челябинске УФАС оштрафовало заказчика и подрядчика благоустройства территории стадиона "Центральный"

В Челябинске УФАС оштрафовал МБУ "Стадион "Центральный" и подрядчиков за нарушение порядка заключения контракта на благоустройство прилегающей территории стадиона.

К административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ привлечены МБУ "Стадион "Центральный" и подрядчики, осуществляющие работы на объекте в рамках госконтракта. Директору МБУ назначен штраф в размере 20 тыс. рублей, а учреждению – 100 тыс. рублей.

Сейчас проверкой документации занимается Главное контрольное управление и ОБЭП.ГКУ по результатам проверки вынесло в адрес директора МБУ представление, в котором требует в срок не позднее 8 ноября представить сведения об устранении выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. В частности, в представлении говорится, что объектом контроля не осуществлен контроль за соблюдением условий контракта со стороны подрядчика, также в актах КС-2, принятых к оплате, подрядчик намеренно вносил изменения, которые привели к неправомерным оплатам на сумму в несколько миллионов рублей.

В сентябре было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества.

Напомним, в конце 2019 года между МБУ "Стадион "Центральный" и строительной компанией "АНН" был заключен контракт на выполнение капитального ремонта прилегающей территории стадиона. Цена контракта составила 35,6 млн руб. Выполнить работы подрядчик должен был до 31 августа 2020 г. Также был заключен контракт на выполнение работ по осуществлению строительного контроля с ООО "РУПР". В организации рассказали, что недостатки в работе подрядчика выявили уже в первые месяцы после начала работ. О выявленных недостатках компания сообщила заказчику.

Однако мер к подрядчику принято не было. Напротив, с ним продлили контракт сначала на два месяца, а потом до 31 декабря 2021 г. Сумма контракта при этом увеличивается с 35,6 до 39,2 млн руб. При этом специалисты стройконтроля получили от директора стадиона письмо о расторжении договора по соглашению сторон. Заказчик заключил соглашение на стройконтроль с новой организацией.

Специализированная проектная организация "АЗИМУТ ПРО" провела анализ достоверности составления актов выполненных работ. По данным ООО "РУПР", стоимость принятых у подрядчика работ с сентября по октябрь 2020 года оказались завышены более чем на 4,7 млн рублей по сравнению с расценками, указанными в сметной документации. ООО "РУПР" направило заявление в прокуратуру, следственный комитет, УМВД, Главное контрольное управление и в Контрольно-счетную палату Челябинской области.