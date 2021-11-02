02 Ноября 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
камеры видеонаблюдения, мониторинг, детские сады, Березники (2020) | Фото: permkrai.ru

В Прикамье внедряют системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц

В Пермском крае готовится внедрение системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в рамках аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов заявил, что установка камер и Единой системы видеонаблюдения в целом поможет сделать Пермский край местом, безопасным для проживания.

Камеры планируется установить во всех муниципалитетах.

"Во всех муниципалитетах Пермского края будут созданы рабочие группы, определяющие места установки камер. На социальных объектах и в местах с массовым пребыванием людей видеозаписывающие устройства размещают за счет регионального и местного бюджетов. Стоит отметить, что практика и опыт создания единой системы видеонаблюдения есть более чем в десяти крупных регионах России, включая Москву и Московскую область. При этом в ряде городов подобные системы работают ради безопасности жителей уже не первый год, что, согласно аналитике, способствует оперативности в расследовании преступлений, снижению уровня правонарушений на улицах и в общественных местах. Именно поэтому локальные центры Аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" должны быть во всех регионах и городах. По этому пути уже идут многие субъекты РФ", - заявил он.

Министр подчеркнул, что внедрение Единой системы видеонаблюдения позволит распознавать лица по фотороботам преступников в закрытом контуре системы, обнаружить оружие и опасные предметы в режиме реального времени, централизовать видео с камер в оружейных магазинах, обеспечить трансляцию с камер крупных торговых сетей и торговых центров, видеть передвижение субъектов на геоинформационной системе.

Помимо этого, система позволит вести визуальный контроль возникновения аварий, пожаров, подтоплений. Также повысится контроль безопасности придомовых территорий за счет домофонов и придомовых камер, и даже контроль уборки территорий и вывоза мусора.

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В Прикамье внедряют системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц

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Теги: системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, камеры, минтербез



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