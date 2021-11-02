В Южном Судане разбился Ан-26: погибли двое россиян

Грузовой самолет Ан-26 разбился в Южном Судане. Катастрофа произошла вскоре после взлета борта из аэропорта Джубы – столицы государства, передает Associated Press. В результате ЧП погибло пять человек, в том числе два гражданина России (вероятно, члены экипажа) и трое суданцев.

Известно, что борт принадлежал авиакомпании Optimum Aviation, базирующейся в Южном Судане. Самолет направлялся в штат Верхний Нил, расположенный на севере страны. О причинах катастрофы пока не сообщается. Известно, что в грузе, перевозимом на борту, было топливо.