02 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Гринвич четвертая очередь торговый центр молл тц трц эскалатор (2014) | Фото:Накануне.RU

Свердловские ТЦ и заведения общепита закроют при несоблюдении QR-системы

При несоблюдении QR-системы в Свердловской области, власти будут вынуждены закрыть для посещения торговые центры и точки общепита. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков.

"Некоторые учреждения торговли не в полной мере выполняют требования по QR-кодам. В этой связи хочу совершенно ответственно заявить, что если такого рода нарушения нами будут фиксироваться в ближайшее время, и на наши настойчивые предложения соответствующей реакции не последует, мы будем вынуждены прекратить работу торговых центров, в том числе и крупных, и точек общепита. Другого выхода у нас просто-напросто не будет, потому что от этого зависит уровень заболеваемости, состояние здоровья, а в некоторых случаях, и жизни жителей", - заявил замгубернатора.

Он также отметил, что это не единственные ограничения, которые будут вводиться в регионе. Так, уже в ближайшее время несовершеннолетним запретят вход в торговые центры без сопровождения взрослых, имеющих QR-код. Более того, руководителям всех предприятий и учреждений будет рекомендовано перевести своих сотрудников, которые еще не приступили к вакцинации против коронавируса, на удаленный режим работы.

Также сроки посещения свободных от COVID-19 зон при наличии только первого компонента вакцины будут сокращены с 15 декабря до 1 декабря. Таким образом, начиная с первого дня следующего месяца, свободные зоны смогут посещать только граждане, завершившие процедуру вакцинации.

Более того, при несоблюдении масочного режима, регион будет вынужден перейти к мерам наказания.

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Свердловские ТЦ и заведения общепита закроют при несоблюдении QR-системы

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Теги: QR, ТЦ, общепит



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