Власти Египта тщательно проверяют работу гостиниц после отравления россиян

После отравления туристов в Хургаде гостиницы Египта мониторят ежедневно, в том числе проходят интенсивные проверки на кухнях, заявил помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы.

По его словам, речь идет о 1200 отелях. Власти усилили контроль, сотрудников чаще инструктируют, сообщил чиновник РИА Новости.

Он отметил, что министерство следит за состоянием туристов гостиницы в Хургаде, в которой произошло массовое отравление.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее попросила министра по туризму и древностям Египта Халеда аль-Анани взять дело под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами проверки гостиниц и заведений общественного питания.

Туристы отравились в четырехзвездном отеле AMC Royal. По делу задержали шеф-повара и помощника директора отеля. Они отрицают обвинения.

Ранее посольство РФ в Египте на своей странице в Facebook сообщало, что с отравлением были госпитализированы 40 россиян, 26 из них остались в медицинском учреждении. По данным прокуратуры, госпитализировано 47 человек, 29 из них — россияне.