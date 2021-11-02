Путин рассказал, сколько у российской армии беспилотников

Президент России Владимир Путин сообщил о количестве беспилотников, стоящих на вооружении армии. На очередном совещании с силовиками в Сочи он назвал цифру "свыше 2 тысяч".

"Сегодня поговорим о развитии беспилотной авиации. Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективно и насколько опасна она может быть для нас, имея ввиду то, что мы наблюдали в Сирии – атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно. Сейчас на вооружении у нас находятся свыше 2 тыс. беспилотных летательных аппаратов, надо и дальше над ними работать, включая применение искусственного интеллекта и тот опыт, который мы имеем при их применении", - заявил президент.