02 Ноября 2021
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БПЛА Альтиус-У беспилотник (2019) | Фото:youtube.com|Министерство обороны России

Путин рассказал, сколько у российской армии беспилотников

Президент России Владимир Путин сообщил о количестве беспилотников, стоящих на вооружении армии. На очередном совещании с силовиками в Сочи он назвал цифру "свыше 2 тысяч".

"Сегодня поговорим о развитии беспилотной авиации. Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективно и насколько опасна она может быть для нас, имея ввиду то, что мы наблюдали в Сирии – атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно. Сейчас на вооружении у нас находятся свыше 2 тыс. беспилотных летательных аппаратов, надо и дальше над ними работать, включая применение искусственного интеллекта и тот опыт, который мы имеем при их применении", - заявил президент.

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Путин рассказал, сколько у российской армии беспилотников

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Теги: владимир путин, бпла, беспилотник, вооруженные силы



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