В Свердловской области нет вакцины "Спутник Лайт". И не ожидается

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" закончилась в Свердловской области и когда будет следующая поставка - неизвестно. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков. По его словам, в области достаточно препарата "Спутник V", а однокомпонентную вакцину лучше использовать уже для повторной вакцинации.

"Как вы знаете, есть рекомендации Министерства здравоохранения, которое рекомендует использовать "Спутник Лайт" главным образом для повторной вакцинации - он наиболее эффективен именно в этой ситуации. В настоящий момент "Спутника Лайт" у нас на территории нет. Будут ли поставки в ближайшее время? Наверное будут, пока я еще не могу сказать, в какое именно время - пока у меня такой информации нет", - заявил Креков.

По его словам, на сегодняшний день во всех медучреждениях Среднего Урала имеется вакцина "Спутник V" - около 300 тыс. доз. Помимо сегодняшней поставки, через несколько дней регион также ожидает еще 45 тыс. доз препарата и в дальнейшем планирует получать вакцину по несколько раз в неделю.