02 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
врач, вакцинация, медицина, здравоохранение (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Министр здравоохранения Южного Урала рассказал, когда начнут вакцинировать детей от коронавируса

В Челябинской области обсуждается вопрос о вакцинации школьников от коронавируса. Об этом на брифинге сообщил министра здравоохранения региона Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы ждем, когда будет вакцина для детей и подростков. Конечно, этот вопрос обсуждается, это обсуждается во всем мире. Думаю, что вакцина для детей в ближайшее время появится в Российской Федерации, будет получено разрешение и Минздрав нам выдаст рекомендации по тому, как будет прививать детей. Хотелось бы, чтобы это случилось побыстрее", - рассказа Юрий Семенов.

Министр отметил, что вакцина должна пройти все необходимые испытания и получить все разрешения, только после этого детей начнут прививать.

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Министр здравоохранения Южного Урала рассказал, когда начнут вакцинировать детей от коронавируса

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Теги: дети, коронавирус, вакцинация,



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