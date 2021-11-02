Министр здравоохранения Южного Урала рассказал, когда начнут вакцинировать детей от коронавируса

В Челябинской области обсуждается вопрос о вакцинации школьников от коронавируса. Об этом на брифинге сообщил министра здравоохранения региона Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы ждем, когда будет вакцина для детей и подростков. Конечно, этот вопрос обсуждается, это обсуждается во всем мире. Думаю, что вакцина для детей в ближайшее время появится в Российской Федерации, будет получено разрешение и Минздрав нам выдаст рекомендации по тому, как будет прививать детей. Хотелось бы, чтобы это случилось побыстрее", - рассказа Юрий Семенов.

Министр отметил, что вакцина должна пройти все необходимые испытания и получить все разрешения, только после этого детей начнут прививать.