ФК "Урал" предупредил о мошенниках, продающих билеты на матч с "Зенитом"

Футбольный клуб "Урал" призвал болельщиков не приобретать билеты у мошенников на игру против питерского "Зенита".

Как сообщается на официальном сайте уральской команды, в последние дни в клуб поступают многочисленные запросы о покупке билетов на встречу "Урал" – "Зенит".

"ФК "Урал" не ведет продажу билетов на ближайшие домашние матчи в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Просим вас остерегаться мошенников и не приобретать билеты на сторонних ресурсах, стилизованных под официальные", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, матч "Урал" – "Зенит" состоится 7 ноября в Екатеринбурге. Команда из Санкт-Петербурга является действующим чемпионом России.

Стоит отметить, что сегодня вечером подопечным Сергея Семака предстоит встреча Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса". Эта игра пройдет на поле итальянского клуба.