02 Ноября 2021
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Спорт Свердловская область
Финал Кубка России по футболу 2019-2020 &quot;Зенит&quot; - &quot;Химки&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

ФК "Урал" предупредил о мошенниках, продающих билеты на матч с "Зенитом"

Футбольный клуб "Урал" призвал болельщиков не приобретать билеты у мошенников на игру против питерского "Зенита".

Как сообщается на официальном сайте уральской команды, в последние дни в клуб поступают многочисленные запросы о покупке билетов на встречу "Урал" – "Зенит".

"ФК "Урал" не ведет продажу билетов на ближайшие домашние матчи в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Просим вас остерегаться мошенников и не приобретать билеты на сторонних ресурсах, стилизованных под официальные", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, матч "Урал" – "Зенит" состоится 7 ноября в Екатеринбурге. Команда из Санкт-Петербурга является действующим чемпионом России.

Стоит отметить, что сегодня вечером подопечным Сергея Семака предстоит встреча Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса". Эта игра пройдет на поле итальянского клуба.

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ФК "Урал" предупредил о мошенниках, продающих билеты на матч с "Зенитом"

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Теги: Урал, Зенит, мошенники, билеты



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