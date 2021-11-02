В Югре День народного единства масштабно отметят онлайн

В Югре масштабно отметят День народного единства. Праздник этот как светский, так и церковный – для православных это день Казанской иконы Божией Матери. В честь этих событий в городах округа пройдёт много мероприятий. Празднование состоится онлайн, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Среди мероприятий федерального уровня, которые состоятся в округе, - "Ночь искусств", Этнографический диктант, а также открытый урок для школьников. В рамках всероссийского проекта-акции "Бессмертный полк" в городских и сельских поселениях Кондинского района, Ханты-Мансийска, Радужного, Нефтеюганска пройдет конкурс "Поздравь страну с праздником!". Подписчики сообщества "Бессмертного полка России" в социальной сети "ВКонтакте" разместят под специальным постом свои фото и поздравления, примут участие в исторической викторине.

Российское движение школьников проводит всероссийскую акцию "Большая перемена", посвященную Дню народного единства. В рамках акции в школах Югры пройдет марафон культур. Также состоится квиз "PROEдинство". Педагоги расскажут детям о том, как развивалась страна, какие народы ее населяют, а также ответят на вопросы учащихся в прямом эфире. В рамках программы "Игротека" школьники Сургута, Мегиона, Нижневартовска снимут видеоролики, в которых объяснят правила народных игр своего города и разместят их в соцсетях. В "ТикТоке" будет организован флешмоб "Танцуют все". Его участниками могут стать активные и творческие пользователи соцсетей. Суть в том, что люди разных национальностей исполняли национальные танцы на фоне природных или архитектурных достопримечательностей своих регионов.

Также жители Нягани, Когалыма, сельских поселений Нижневартовского, Сургутского, Советского районов примут участие во всероссийском кулинарном флешмобе "Вкусно, национально". Участники поделятся рецептами приготовления и оформления традиционных блюд в социальных сетях. Югорчане также могут принять участие в спецпроектах "Россия в лицах", "Танец народа", "Пять самых неизвестных народов России". Специалисты центра национальных культур Нижневартовска расскажут о пяти самых малоизвестных народах, проживающих не территории России в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм".

Кроме того, жители региона присоединятся к ежегодной всероссийской культурно-образовательной акции "Ночь искусств", которая проводится в этом году 4 ноября. Музеи, театры, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в онлайн-формате, пользователи соцсетей смогут присоединиться к празднику, выложив публикации с хэштегами #мывместе #мыедины и #россияобъединяет.

Всего в Югре запланировано несколько сотен онлайн-мероприятий к этой важной дате. Все муниципалитеты округа подготовили разнообразные программы: тематические выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства, онлайн-выставки и игры, флешмобы, музыкальные марафоны, конкурсы рисунков, книжные презентации, концерты, конкурсы. Они будут организованы учреждениями культуры и образования. Праздничные онлайн-концерты ко Дню народного единства пройдут в сельских домах культуры Березовского, Советского, Нижневартовского и других районах автономного округа.

В Нягани пройдет концерт "Мы – единый народ". В программе – тематические музыкальные номера в исполнении городских творческих коллективов. В Пыть-Яхе откроется выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства "Моя великая Россия", районную акцию "Хоровод дружбы", посвященную народам России, организуют в селах Нижневартовского района, марафон видео-поздравлений "Мы разные, и в этом наша сила" пройдет в Сургутском районе. В Мегионе, Пыть-Яхе, Октябрьском районе пройдут онлайн-экскурсии под открытым небом - "Традиционные населенные пункты региона", "Хранители истории родного края", "Достопримечательности Октябрьского района".

Флешмобы "Я узнал, что у меня есть огромная семья", "Эстетика моего народа" пройдут в Советском, Сургутском районах, Нижневартовске, Нягани, Радужном. Школьники в социальных сетях расскажут и покажут, как много у них друзей разной национальности, разместят свои видеоролики.