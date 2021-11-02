02 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
дети, школьники, подростки, молодежь (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Свердловским подросткам запретят посещать торговые центры без взрослых

Жители Свердловской области, не достигшие 18 лет, не смогут посещать торговые центры, а также игровые и развлекательные зоны без сопровождения взрослых. Информацию об этом подтвердил замгубернатора региона Павел Креков.

"Мы прекращаем допуск в торговые центры всех несовершеннолетних, если они идут без сопровождения родителей. Очень часто дети болеют бессимптомно, об этом порой не знают ни они сами, ни их родители. Тем не менее они могут быть разносчиками инфекции. Поэтому без сопровождения взрослых, которые должны иметь QR-код, которые также будут ограничивать их перемещение, вход в торгово-развлекательные центры в ближайшие дни будет прекращен", - заявил Креков.

Напомним, что в регионе еще в сентябре планировали начать прививать от коронавируса подростков. По словам Крекова, в области не будут проводиться испытания вакцины на подростках, поскольку это входит в компетенцию федеральных научно-исследовательских центров. Сейчас же данные испытания подходят к концу и, как уточнил замгубернатора, "довольно успешно".

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Свердловским подросткам запретят посещать торговые центры без взрослых

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Теги: подростки, взрослые, ТЦ, коронавирус



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