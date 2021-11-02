Минкульт назвал "неожиданностью" увольнение худрука МХАТа Эдуарда Боякова

В Министерстве культуры России удивились отставке Эдуарда Боякова с поста художественного руководителя МХАТ. О своем решении режиссер объявил в соцсети накануне.

Минкульт собирается обсудить кандидатуру на освободившееся место с профессиональным сообществом.

"Для нас абсолютной неожиданностью стало увольнение художественного руководителя МХАТ. Мы узнали об этом из СМИ. Разумеется, согласно уставу директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя. А мы в свою очередь обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом", - цитирует радио "Говорит Москва" официального представителя Минкульта.

Бояков сообщил об увольнении по собственному желанию, но при этом добавил, что заявление ему предложил недавно назначенный новый директор театра Владимир Кехман. Бояков заявил, что причиной недовольства Кехмана стало отношение худрука к президенту театра Татьяне Дорониной.

В последнее время МХАТ буквально оброс скандалами. Последний из них: постановка "Чудесный грузин" про молодость Сталина с участием телеведущей Ольги Бузовой, а также обращение экс-худрука театра Татьяны Дорониной к Путину. Она призвала президента сменить руководство театра, который, по ее мнению, превратился в пристанище "торгашей".