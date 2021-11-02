В Челябинской области 50 детей госпитализированы в больницу с коронавирусом

В Челябинской области увеличивается количество детей, болеющих коронавирусом. В больнице находится 50 детей с COVID-19. Об этом на брифинге сообщил министра здравоохранения региона Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Количество детей, заболевших коронавирусной инфекцией, за последнее время увеличилось. Большинство из них находятся на домашнем лечении, их смотрят и лечат участковые педиатры. Болеют чаще всего в легкой или средней степени и не требуют госпитализации. Детей, которым требуется особое наблюдение и кому показана госпитализация, мы госпитализируем в городскую больницу № 9, там создан консилиум по консультации детей. Пока справляемся", - отметил министр.

На утро 2 ноября в больнице находилось 50 детей с коронавирусом, есть пациенты, которые находятся в реанимации.

"Каждый день у нас идет отчет по состоянию каждого ребенка, который находится в реанимационном отделении. В крайне тяжелом и тяжелом состоянии сейчас детей нет, на ИВЛ нет", - подчеркнул Семенов.