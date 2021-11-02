В Прикамье наземное метро построят по примеру московского

Сегодня на заседании краевого правительства руководитель Свердловской железной дороги Иван Колесников представил схему Пермского наземного метро, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Движение будет организовано по примеру Москвы - как кольцевое, так и диаметральное.

Колесников уточнил, что в предварительной проработке при развитии железнодорожных направлений в Перми и ее пригороде можно организовать четыре маршрута: Пермское центральное кольцо, Пермский диаметр 1 - "Краснокамск – Голованово", Пермский диаметр 2 - "Оверята – Фролы" и Пермский диаметр 3 "Ферма – Левшино".

"Нам важно сократить время в пути за счет реконструкции путей и строительства недостающих участков, организовать четкое курсирование маршрутов и тактовость, установить единый городской тариф. Нужно также увеличить объем пассажироперевозок. По оценкам специалистов, он может составить порядка 20 тыс. человек в сутки. Помимо этого, должно быть создано единство образа, включающее в себя использование одного вида подвижного состава – "Ласточки". Если мы реализуем все эти планы, то сможем создать в Перми систему, сравнимую с обслуживанием пассажиров в метрополитене", – добавил Иван Колесников.