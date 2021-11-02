В Петербурге начнут выдавать QR-коды неофициально переболевшим

В Санкт-Петербурге начнут выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом неофициально. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению, уточнив, что письма с разрешением на выдачу таких документов направят в районы в ближайшее время.

Те, кто перенес коронавирус, но по какой-то причине не обращался к врачам, получат QR-код по положительному ПЦР-тесту или антиген-тесту.

С этими документами нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, где их рассмотрит врачебная комиссия, пишет "Фонтанка" со ссылкой на главу комздрава Дмитрия Лисовца.

Ранее заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова объяснила, почему не у всех переболевших COVID-19 появляется QR-код на сайте госуслуг даже при предоставлении положительного ПЦР-теста из платной клиники.