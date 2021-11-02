Главе Татарстана запретят называть себя президентом

Депутаты не пошли на уступки Татарстану в возможности называть своего главу "президентом". Новый законопроект предусматривает данную должность только для главы государства, сообщил председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на сегодняшнем заседании Ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль".

"Высшее должностное лицо у нас может быть и губернатор, и глава, и мэр. Единственное, что не может быть - президент", - заявил Крашенинников.

Напомним, что ранее в Госсовете Татарстана парламентарии единогласно отказались поддерживать федеральный законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". Этот документ предлагает немало нововведений, в числе которых и запрет главе регионов называться президентом. Татарстан на данный момент остался единственной республикой в составе РФ, руководитель которой сумел сохранить именно такое название должности.

Глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин заявил, что отдельные положения законопроекта "противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства".

"И в действующем законе эта норма есть, и в принципе мы здесь ничего нового не сделали. Мы из 184 действующего закона взяли эту норму и перенесли в наш проект. Здесь ничего не меняется, и я не думаю, что здесь возможны какие-то коррективы", - подытожил Крашенинников.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение депутатов Татарстана не отказываться от должности президента республики учтут, однако оно одно из многих.