Главе Татарстана запретят называть себя президентом

02 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО
(2019) | Фото: Накануне.RU

Главе Татарстана запретят называть себя президентом

Депутаты не пошли на уступки Татарстану в возможности называть своего главу "президентом". Новый законопроект предусматривает данную должность только для главы государства, сообщил председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на сегодняшнем заседании Ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль".

"Высшее должностное лицо у нас может быть и губернатор, и глава, и мэр. Единственное, что не может быть - президент", - заявил Крашенинников.

Напомним, что ранее в Госсовете Татарстана парламентарии единогласно отказались поддерживать федеральный законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". Этот документ предлагает немало нововведений, в числе которых и запрет главе регионов называться президентом. Татарстан на данный момент остался единственной республикой в составе РФ, руководитель которой сумел сохранить именно такое название должности.

Глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин заявил, что отдельные положения законопроекта "противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства".

"И в действующем законе эта норма есть, и в принципе мы здесь ничего нового не сделали. Мы из 184 действующего закона взяли эту норму и перенесли в наш проект. Здесь ничего не меняется, и я не думаю, что здесь возможны какие-то коррективы", - подытожил Крашенинников.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение депутатов Татарстана не отказываться от должности президента республики учтут, однако оно одно из многих.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Главе Татарстана запретят называть себя президентом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: законопроект, Татарстан, президент, глава, Крашенинников



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети