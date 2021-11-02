02 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Пункт вакцинации против коронавируса в ТЦ Гринвич в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Свердловскую область потупило около 32 тысяч доз вакцины "Спутник V"

В Свердловскую область потупила новая партия двухкомпонентной вакцины "Спутник V". Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
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По данным оперштаба, партия составляет 31 тыс. 800 доз. Она пришла на склады областного государственного автономного учреждения "Фармация".

"Двухкомпонентная вакцина планомерно распределяется между медицинскими учреждениями региона. Несмотря на то, что спрос на нее увеличился, дефицита вакцины нет. На складах "Фармации" сегодня имеется запас противовирусной вакцины "Спутник V" в объеме еще около 100 тысяч доз", - отметил директор ГАУ СО "Фармация" Андрей Герстнер.

Кроме вакцины, медучреждения получают на складах препараты, которые затем бесплатно выдают заболевшим коронавирусом пациентам. Министерство здравоохранения Свердловской области закупает данные препараты по государственной программе.

Напомним, ранее в пунктах вакцинации Екатеринбурга возникла острая нехватка вакцин от ковида. При этом гигантские очереди из желающих "уколоться" никуда не делись. Ажиотаж возник на фоне введения обязательного режима QR-кодов для посещения общественных мест, который действует с конца прошлой недели.

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В Свердловскую область потупило около 32 тысяч доз вакцины "Спутник V"

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Теги: Спутник V, вакцина, поступление, Свердловская область



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