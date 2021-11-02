02 Ноября 2021
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Youtube (2021) | Фото: Накануне.RU

Google заблокировал YouTube-канал белорусского СК

Следственный комитет Белоруссии сообщил о блокировке его официального Google-аккаунта и канала на YouTube. В СК сообщили, что Google объяснил отключение антибелорусскими санкциями.

"Вместе с официальным аккаунтом заблокирован и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал ведомства с более чем 23 тыс. подписчиков. Канал содержал видеоинформацию с официальными заявлениями представителей комитета, видеосюжеты по резонансным уголовным делам, материалы проекта "Тайны следствия", видеоматериалы по таким социально значимым темам, как борьба с наркотрафиком, международная киберпреступность, изготовление и распространение детской порнографии, противодействие насилию, в том числе внутрисемейному, и многое другое, - цитирует "БелТА" официального представителя СК Юлию Гончарову. - На канале находились сотни видеоматериалов, некоторые имели более миллиона просмотров. Часть касалась в том числе международного взаимодействия с ФБР США, международной компанией VISA по вопросам хищения с банковских карт граждан".

Следственный комитет пока намерен размещать свои материалы на собственном сайте, также будут использоваться "иные ресурсы и сервисы потокового видео".

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Google заблокировал YouTube-канал белорусского СК

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Теги: youtube, блокировка, следственный комитет, белоруссия, санкции



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