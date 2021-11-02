02 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
экспресс-тест на антитела к коронавирусу (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Креков снова не объяснил, как получить QR-код переболевшим свердловчанам и посоветовал привиться

Жителям Свердловской области, не посещавшим врача при заболевании коронавирусом, но имеющим антитела, все равно "рекомендуют" поставить прививку от COVID-19. Об этом в ходе брифинга сообщил замгубернатора региона Павел Креков, отвечая на вопрос, являются ли антитела противопоказанием к вакцинации, передает корреспондент Накануне.RU. К сожалению, замгубернатора так и не ответил на вопрос, возможно ли гражданам с наличием антител получить QR-код для посещения свободных от коронавируса зон, если они в свое время не обратились в больницу. Игнорирует этот вопрос и свердловский оперативный штаб.

"Наличие антител не является противопоказанием к вакцинации. Ни в одной инструкции ни к одной из зарегистрированных вакцин данное требование не содержится. Более того, сегодня уже появились результаты исследования, которые говорят о том, что очень часто антитела, которые получены человеком после заболевания, гораздо более уязвимы и слабы, чем те антитела, которые получаются в результате вакцинации. Поэтому никакого вреда не нанесет, если человек, имея определенный уровень антител, вакцинируется", - заявил Креков, не упомянув об источнике исследований.

Вопрос про QR-коды для граждан с антителами поднимался журналистами неоднократно, однако ни замгубернатора, ни местный оперативный штаб так на него и не ответили. По всей видимости, данным ответом свердловчанам тонко намекнули, что в ближайшее время в приоритете все-таки выполнение плана по вакцинации.

Напомним, ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, - ученые склоняются к мнению, что иммунизация должна охватывать 80-90% населения. Он добавил, что эта теория не является официальной позицией, и государство будет добиваться для начала цифры в 60%. Позже данная цифра прозвучала и в разговоре о требовании, при котором россияне смогут свободно посещать другие страны. При этом после майского скандала в Якутии, президент РФ Владимир Путин также заявил, что вакцинация – дело добровольное.

Тем временем у граждан возникают проблемы с получением QR-кода, даже после обращения к врачу. Многим из них ставят диагноз ОРВИ, что, по мнению Крекова, является не более чем вероятной ошибкой компьютера.

Некоторым гражданам уже начали сообщать информацию о получении заветного кода при наличие антител в поликлиниках. Со слов медсотрудников, ситуация с данной категорией жителей должна проясниться после 8 ноября. Тогда гражданам и советовали подавать соответствующие заявления через портал Госуслуг.

В свою очередь в Санкт-Петербурге начнут применять подобную практику и выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом "неофициально". Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению, уточнив, что письма с разрешением на выдачу таких документов направят в районы в ближайшее время.

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Креков снова не объяснил, как получить QR-код переболевшим свердловчанам и посоветовал привиться

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Теги: QR-код, коронавирус, ТЦ, кинотеатр



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