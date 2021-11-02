В Челябинской области от коронавируса вакцинировано 42,3% жителей

В Челябинской области первым компонентом вакцины от коронавируса привито 1 млн 140 тыс. 488 человек. Об этом на брифинге сообщил министра здравоохранения региона Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

Этот показатель составляет 42,3% от всего взрослого населения области.

За сутки было вакцинировано 16 тыс. 465 человек.

"Это средний результат. Максимально мы прививали 21 тыс. человек за сутки, к чему мы стремимся. Надеемся, что завтра – послезавтра цифра вакцинированных за сутки вырастет", - уточнил Семенов.