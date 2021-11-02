Прокуратура заинтересовалась "оптимизацией" на уральском заводе, откуда увольняют 15 человек

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию о нарушении прав работников молочного завода.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет об ООО "Ревдинский молочный завод". По данным СМИ, руководством предприятия принято решение об "оптимизации" штата сотрудников, в рамках которой увольняют 15 человек. Утверждается, что после отказа четверых работников уволиться "по собственному", руководством созданы условия, не позволяющие выполнять им свои обязанности, а также не выплачена бонусная часть зарплаты.

Прокуратура даст правовую оценку действиям руководства предприятия. Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре сотрудникам закрывшегося хлебокомбината в Сысерти выплатили задолженности по зарплате. Это произошло после вмешательства прокуратуры и СКР.