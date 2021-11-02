Песков призвал не верить слухам о продлении нерабочих дней до Нового года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней якобы до Нового года, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.

Песков подчеркнул, что "план действий, который изложен в соответствующем указе президента, говорит о том, что до 7 ноября включительно режим нерабочих дней на федеральном уровне".

Вместе с тем представитель Кремля напомнил, что регионы России имеют особые полномочия на продление ограничений, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин, объявляя с 30 октября по 8 ноября нерабочие дни, дал регионам право продлять этот период, если они сочтут нужным на основе данных по эпидситуации.

Напомним, Новгородская область стала первым регионом России, официально объявившим о продлении нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. Об этом на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом объявил губернатор Андрей Никитин.