"Газпром-медиа" приостановил съемки шоу "ИГРА" на ТНТ

"Газпром-медиа холдинг" сообщил о приостановке съемок ряда программ из-за ковидных ограничений. В частности под приостановку "до стабилизации эпидемиологической ситуации" попало шоу "ИГРА" на ТНТ, успевшее прославиться скандальным контентом.

В пресс-службе холдинга сообщили, что ограничения на присутствие зрителей или остановка съемок – это требования правительства России, Москвы и Московской области.

"Ряд проектов перешли на особый режим работы: съёмки без зрителей или с соблюдением шахматной рассадки, наличие ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации. Также на съемки не допускаются люди старше 60 лет или люди, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции. Такой режим работы распространяется на студийные и павильонные съемки, в число которых входят "Суперстар! Возвращение", "Секрет на миллион" и другие", - сообщили в "Газпром-медиа".

Приостановка съемок "ИГРЫ" объяснили тем, что в шоу "полный зрительный зал предусмотрен форматом проекта". "Съемки отменены до стабилизации эпидемиологической ситуации, в том числе съемочный процесс проекта ТНТ "ИГРА", где зрительный зал — неотъемлемая часть шоу", - объясняют в пресс-службе компании.

Шоу "ИГРА" представляет собой более жесткий вариант КВН, участвуют многие звезды "Клуба веселых и находчивых". Скандал вызвал скетч команды "Камызяки" в выпуске за 3 октября – тогда комик Денис Дорохов в платье невесты и парике поцеловал партнера по команде Александра Панекина, игравшего жениха. Были многочисленные возмущенные в Госдуме, пожелавшие обратиться в надзорные органы.