02 Ноября 2021
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Общество Тюменская область
курица, удивленная курица (2015) | Фото:vesti.ru

9 из 12 очагов, где сжигают биоотходы птицефабрики "Боровская", скоро погаснут

Вице-губернатор Владимир Чейметов рассказал о сжигании кур на полигоне птицефабрики "Боровская". Утилизация поголовья кур-несушек на птицефабрике для ликвидации очага птичьего гриппа идёт в полном соответствии с ветеринарными правилами, сообщили Накануне.RU в оперштабе.
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"Перевозить зараженный биоматериал запрещено ветеринарными правилами. Транспортировка может существенно расширить очаг эпидемии. В дороге может случиться все, что угодно – упало перо, капнула капля крови – и вся область осталась без яйца и мяса птицы, а эпидемия продолжит дальше шагать по стране. Именно поэтому, согласно правилам, уничтожение зараженной птицы должно производиться как можно ближе к очагу заражения. Кроме того, зараженную птицу нельзя просто взять и сжечь в чистом поле. Эту работу полагается проводить на подготовленном полигоне", - сказал Чейметов.

Специальные устройства в регионе есть, их используют для борьбы с небольшими очагами инфекции.

"Дело в том, что такая машина за один день может переработать только 1 т биологического материала. В сжатые сроки нам нужно было уничтожить более 6 тыс. т. Очевидно, этот способ использовать было нереально. Активная фаза горения на полигоне птицефабрики завершена. В пиковый период здесь круглосуточно работали более 500 человек и почти 70 единиц техники. Для сокращения времени сжигания было сделано всё возможное. Всего сформировали 12 очагов горения, три из которых уже прогорели полностью и погасли, остальные прогорят ближайшее время", - сказал Чейметов.

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9 из 12 очагов, где сжигают биоотходы птицефабрики "Боровская", скоро погаснут

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Теги: Владимир Чейметов, Боровская, птицефабрика



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