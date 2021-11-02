02 Ноября 2021
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Экономика В России
Герман Греф (2020) | Фото: Сбер Конф

Сбербанк с начала года выдал потребительских кредитов более чем на 2 триллиона рублей

Сбербанк сообщил о рекордном росте потребительского кредитования. За девять месяцев с начала 2021 года банк выдал населению кредитов (без учета ипотеки и автокредитования) на 2,1 трлн руб. – это на 42% больше, чем к сентябрю 2020 года и в целом больше, чем за весь 2020 год, говорится в сообщении кредитной организации.

Рекордные выдачи пришлись на июль-сентябрь (кредиты почти на 800 млрд руб.) "С начала текущего года портфель потребительского кредитования вырос на 530 млрд руб. (на 19%) и достиг 3,2 трлн руб. А в целом портфель кредитов банка физлицам за девять месяцев вырос на 18,5% и превысил 11 трлн руб.", - сообщили в Сбере.

С 1 января по 1 октября 2021 года рыночная доля банка по портфелю потребительских кредитов увеличилась на 0,6% и приблизилась к отметке 36,5% — рекордного значения за всю историю.

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Сбербанк с начала года выдал потребительских кредитов более чем на 2 триллиона рублей

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Теги: сбербанк, потребительский кредит, кредитование



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