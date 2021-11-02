Сафронова обвинили в передаче данных об операции в Сирии за 248 долларов

Советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.

По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности военных сил России в Сирии. За это, по мнению следователей, Сафронов получил 248 долларов.

Политолог Воронин был задержан в феврале 2021 года. Как и Сафронова, его обвиняют в государственной измене.

Накануне стало известно, что ФСБ завершила расследование дела о государственной измене в отношении журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Он был задержан 7 июля 2020 года в Москве. ФСБ считает, что советник Дмитрия Рогозина передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад.