В Петербурге запретили выступления уличных музыкантов

В Санкт-Петербурге власти объявили вне закона всех уличных музыкантов, которые будут выступать на этой неделе. В городском комитете по культуре объяснили это тем, что вокруг артистов собирается толпа, а этом ожжет способствовать распространению коронавируса.

У всех артистов, выступающих на улицах города, отозвали согласования, передает телеканал "Санкт-Петербург". Рассматривать повторные и новые заявления на согласование выступлений власти начнут не ранее 7 ноября. До тех пор любая творческая деятельность на питерских улицах будет считаться незаконной.