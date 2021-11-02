КХЛ признала игрока "Автомобилиста" лучшим защитником октября
Континентальная хоккейная лига объявила лучших игроков октября. В список попал представитель екатеринбургского "Автомобилиста".
Как сообщает официальный Твиттер КХЛ, лучшим вратарем месяца признан швед Ларс Юханссон из питерского СКА. Среди защитников лучшим стал игрок обороны "Автомобилиста" – канадец Джесси Блэкер.
Лучшим нападающим выбран Марат Хайруллин из нижнекамского "Нефтехимика", а лучшим новичком октября признан Дмитрий Рашевский из московского "Динамо".
Лучшими игроками октября в КХЛ признаны:— КХЛ (@khl) November 2, 2021
🇸🇪 Ларс Юханссон (@hcSKA)
🇨🇦 Джесси Блэкер (@IHCAvtomobilist)
🇷🇺 Марат Хайруллин (@HCNeftekhimik68)
🇷🇺 Дмитрий Рашевский (@dynamo_ru) pic.twitter.com/DACdUnbktn
Напомним, на прошлой неделе игроки "Автомобилиста" Владимир Галкин и Александр Щемеров были вызваны в национальную и олимпийскую сборные России.