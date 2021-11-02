КХЛ признала игрока "Автомобилиста" лучшим защитником октября

Континентальная хоккейная лига объявила лучших игроков октября. В список попал представитель екатеринбургского "Автомобилиста".

Как сообщает официальный Твиттер КХЛ, лучшим вратарем месяца признан швед Ларс Юханссон из питерского СКА. Среди защитников лучшим стал игрок обороны "Автомобилиста" – канадец Джесси Блэкер.

Лучшим нападающим выбран Марат Хайруллин из нижнекамского "Нефтехимика", а лучшим новичком октября признан Дмитрий Рашевский из московского "Динамо".

Напомним, на прошлой неделе игроки "Автомобилиста" Владимир Галкин и Александр Щемеров были вызваны в национальную и олимпийскую сборные России.