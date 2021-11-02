Террорист-смертник устроил взрыв возле больницы в Кабуле

Рядом с больницей в Кабуле прогремел взрыв. По данным СМИ, его устроил террорист-смертник.

Телеканал "Аль-Джазира" передал, что атака произошла около военного госпиталя.

РИА Новости со ссылкой на очевидца сообщает, что взрыв прогремел в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения.

Как сообщают местные телеканалы, за этим последовал еще один взрыв. Кроме того, после нападения были слышны выстрелы.

3 октября в мечети Эйдгах Кабула произошел взрыв. Погибли 12 человек, 32 пострадали. Reuters сообщило, что террористическая группировка ИГ (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв.