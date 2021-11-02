Прокуратура сообщила о призывах к участию в несанкционированных акциях в День народного единства

Прокуратура Москвы выступила с предостережением на счет участия в несогласованных массовых мероприятиях в День народного единства. По данным надзорного ведомства, в интернете (в частности в соцсетях) появляются призывы к участию в таких мероприятиях в столице.

"Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано, - говорится в сообщении прокуратуры. - В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона".