Жителя Магнитогорска подозревают в незаконной организации азартных игр

В Магнитогорске местный житель подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2020 – 2021 гг. подозреваемый в нежилом помещении одного из домов города организовал и проводил азартные игры с использованием компьютерного оборудования.

Преступные действия были пресечены сотрудниками полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.