02 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
(2021) | Фото: Россети Урал

Специалисты "Россети" стали победителями в национальном чемпионате "WorldSkills Hi-Tech" в трех компетенциях

В Екатеринбурге завершился VIII Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills. Энергетики компании "Россети" показали лучшие результаты в трех профессиональных компетенциях.
 
Андрей Поваренных ("Россети Урал") в компетенции "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики".
Максим Филиппов ("Россети Волга") в компетенции "Эксплуатация кабельных линий электропередачи".
Игорь Ерохин и Рустам Схаплок ("Россети Кубань") в компетенции "Интеллектуальная система учета электроэнергии".
 
Энергетики "Россети Урал" показали высокие результаты во всех трех компетенциях. Помимо высшей ступени пьедестала в компетенции "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики", уральские специалисты  показали высокие результаты и по другим направлениям. Второй результат в личном зачете показал Яков Дюков в компетенции "Эксплуатация кабельных линий электропередачи" и Тимур Мухаметшин с Владимиром Белозерцевым в компетенции "Интеллектуальная система учета электроэнергии".

(2021)|Фото: Россети Урал


Всего в соревнованиях по данным направлениям приняло участие более 20 участников, представляющих ПАО "Россети", ПАО "СИБУР Холдинг", Госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос", ОАО "РЖД", ПАО "Газпром нефть", АО "Сетевая компания" и ГУП "Московский метрополитен".
 
Организатором национального чемпионата "WorldSkills Hi-Tech" традиционно выступало АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", а также крупнейших российских холдингов и корпораций. В этом году в состязаниях по профессиональному мастерству приняли участие порядка 500 конкурсантов в 39 компетенциях.
 
Напомним, что компания "Россети" ежегодно проводит открытые корпоративные чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, тем самым поддерживая популяризацию и повышение престижа рабочих специальностей среди молодёжи страны. Стоит подчеркнуть, что в 2016 году компания "Россети" присоединилась к движению WorldSkills в официальном статусе ассоциированного партнера Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "WorldSkills Россия".

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Специалисты "Россети" стали победителями в национальном чемпионате "WorldSkills Hi-Tech" в трех компетенциях

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Теги: WorldSkills, чемпионат, лидер, Россети Урал



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