Специалисты "Россети" стали победителями в национальном чемпионате "WorldSkills Hi-Tech" в трех компетенциях

В Екатеринбурге завершился VIII Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills. Энергетики компании "Россети" показали лучшие результаты в трех профессиональных компетенциях.



Андрей Поваренных ("Россети Урал") в компетенции "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики".

Максим Филиппов ("Россети Волга") в компетенции "Эксплуатация кабельных линий электропередачи".

Игорь Ерохин и Рустам Схаплок ("Россети Кубань") в компетенции "Интеллектуальная система учета электроэнергии".



Энергетики "Россети Урал" показали высокие результаты во всех трех компетенциях. Помимо высшей ступени пьедестала в компетенции "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики", уральские специалисты показали высокие результаты и по другим направлениям. Второй результат в личном зачете показал Яков Дюков в компетенции "Эксплуатация кабельных линий электропередачи" и Тимур Мухаметшин с Владимиром Белозерцевым в компетенции "Интеллектуальная система учета электроэнергии".



Всего в соревнованиях по данным направлениям приняло участие более 20 участников, представляющих ПАО "Россети", ПАО "СИБУР Холдинг", Госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос", ОАО "РЖД", ПАО "Газпром нефть", АО "Сетевая компания" и ГУП "Московский метрополитен".



Организатором национального чемпионата "WorldSkills Hi-Tech" традиционно выступало АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", а также крупнейших российских холдингов и корпораций. В этом году в состязаниях по профессиональному мастерству приняли участие порядка 500 конкурсантов в 39 компетенциях.



Напомним, что компания "Россети" ежегодно проводит открытые корпоративные чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, тем самым поддерживая популяризацию и повышение престижа рабочих специальностей среди молодёжи страны. Стоит подчеркнуть, что в 2016 году компания "Россети" присоединилась к движению WorldSkills в официальном статусе ассоциированного партнера Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "WorldSkills Россия".