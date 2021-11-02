"Едем, и достаточно уверенно". Екатеринбургские депутаты оценили открытие Макаровского моста

Екатеринбургские депутаты и общественники прокомментировали долгожданное открытие Макаровского моста после реконструкции.

Напомним, в минувшее воскресенье в столице Урала было открыто движение по реконструированной части моста. Он находился в эксплуатации с 1959 года, техническое состояние оценивалось как крайне неудовлетворительное из-за высокой степени износа конструктивных элементов. Реконструировать его начали в 2017 году.

В ходе первого этапа рядом со старой была построена новая часть: на ней сделали три полосы для автотранспорта и трамвайную линию в одну сторону, а также тротуар для пешеходов. В рамках второго этапа снесли старую часть, на ее месте была возведена еще одна, на которой также будет три полосы для автотранспорта и одна трамвайная (в другую сторону).

В последние месяцы мост перекрывали каждые выходные для испытания конструкции. Общая стоимость объекта составила 1,5 млрд руб., финансирование велось за счет местного и областного бюджета в пропорции 50 на 50.

Как сообщил Накануне.RU депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев, он ездит по мосту каждый день.

"Конечно, как и все жители города, невероятно рад, что мост завершен и функционирует. Расширено количество полос для автомобильного транспорта, также трамвайное сообщение теперь функционирует в обоих направлениях. Это, во-первых, в разы увеличило его пропускную способность. Во-вторых, позволит разгрузить другие центральные улицы города от транзита транспорта в Железнодорожный, Орджоникидзевский районы", - рассказал парламентарий.

Отдельные слова благодарности он выразил главе города Алексею Орлову и коллеге по городской думе Павлу Пустозерову.

"Без их личного включения в процесс до сих пор стояли бы в пробках, а так едем, и достаточно уверенно", - добавил Алексей Вихарев.

В 2022 году планируется благоустроить и обустроить съезд №2 протяженностью 335 метров, возвести очистные сооружения на левом берегу производительностью 100 л/с и правом берегу производительностью 40 л/с. Также в планах – сделать архитектурную подсветку и демонтировать низководный мост.

Как рассказал депутат гордумы Владимир Крицкий, он не сомневается, что все работы будут выполнены в срок.

"Все будет зависеть от объемов финансирования следующего года. Будет финансирование – выполнят. Подрядчики наглядно показали в этом году, что могут сдавать даже раньше срока", - отметил в беседе с Накануне.RU депутат.

Он добавил, что после открытия моста пока не ездил по нему.

"Но буду в той части города – обязательно проеду", - пообещал народный избранник.

Как считает член общественной палаты Екатеринбурга Федор Ледерер, с открытием моста передвигаться по городу стало значительно удобнее.

"Привычные трамваи вернули на маршруты, это очень удобно для пассажиров. Удобно и то, что восстановили несколько полос движения. Это хорошо для такого большого города, как Екатеринбург. Или объезжать, или ехать напрямую – это большая выгода для жителей и гостей города", - отметил он.

Ледерер также рассчитывает, что остальные работы на мосту будут сделаны вовремя.

"Летом была возможность ускорить работы, а сейчас начинается зима. Будем надеяться, что все будет делаться к лучшему", - заключил представитель городской общественной палаты.