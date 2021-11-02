В Югре дети госпитализированных с коронавирусом родителей отправятся к "социальной няне"

В Югре дети, родители которых госпитализированы с коронавирусом, смогут отправиться к "социальной няне", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

И.о. директора департамента социального развития автономного округа Светлана Круглова рассказала об алгоритме взаимодействия органов опеки и попечительства, медицинских и образовательных организаций, учреждений социального обслуживания в случае, если родители маленького ребёнка экстренно госпитализированы с коронавирусом.

"Вопрос решится в течение дня. Ребёнка помещают в медицинскую организацию для диагностики. При положительном тесте на коронавирус югорчанин продолжит лечение, при отрицательном будет передан на попечение ближайших родственников. В экстренных условиях до отправки в медицинскую организацию семье на кратковременный период предоставляется "социальная няня" для ухода за детьми в домашней обстановке", - подчеркнула Светлана Круглова.