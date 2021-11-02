Крашенинников: Система QR-кодов не нарушает права человека в период пандемии

Нынешняя система пропуска в торговые центры Свердловской области не нарушает права человека. Об этом в ходе брифинга заявил председатель объединения, председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, передает корреспондент Накануне.RU.

Отвечая на вопросы журналистов о том, что частная охрана не имеет права проверять паспорта граждан, а введение QR-кодов ущемляет правовую свободу граждан, депутат ответил следующее:

"Есть великое выражение, что права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. И с одной стороны, конечно, можно говорить про конкретного человека, который захотел прийти в ТЦ, но если он не имеет подтверждение того, что не болеет, что не привился и если он не может доказать, что не подвергает других граждан опасности, в данных случаях у глав субъекта есть такие полномочия и они эти полномочия вводят. Надеюсь, что мы эту заразу все-таки преодолеем", - заявил Крашенинников.

К его словам присоединилась и председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, которая напомнила гражданам, что в период эпидемии действуют другие нормы.

Напомним, что только вчера шел третий день, когда Средний Урал начал жить по системе QR-кодов, запрещающей вход граждан в общественные места без заветного документа, а в Свердловском областном суде уже зарегистрировали первый иск, оспаривающий данный пункт в указе губернатора. В нем гражданин указал, что данная система нарушает права людей.