02 Ноября 2021
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Общество В России
Рэпер Алишер Моргенштерн. (2021) | Фото: instagram.com/morgen_shtern

ВЦИОМ: Треть российской молодежи согласна с Моргенштерном по поводу расходов на празднование Дня Победы

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) посвятил целый опрос рэперу Моргенштерну. А точнее – его высказыванию о праздновании Дня Победы.

Выяснилось, что 79% знают имя рэпера. Но только 25% слышали его композиции (этот процент значительно выше среди молодежи, но все равно выше 61% не поднимается).

Более половины тех, кто "осведомлен о рэпере Моргнштерне" (61%), относится к нему безразлично, 30% - скорее с антипатией, 6% - скорее с симпатией.

Далее ВЦИОМ сформулировал два вопроса по поводу высказывания Моргенштерна в интервью у Ксении Собчак.

"Недавно Моргенштерн высказал мнение, что на празднование Дня Победы 9 мая в нашей стране тратится слишком много денег. Две трети россиян (68%, 74-75% среди старшего поколения) не согласны с этим мнением, а 22% — согласны (31-37% среди молодежи)", - говорится в опросе социологов.

"Также Моргенштерн сказал, что не следует жить прошлым, слишком широко празднуя Победу в Великой Отечественной войне, а следует двигаться дальше, достигая новых побед, например, в информационных, космических технологиях. Большинство россиян (70%) не согласны с этой мыслью, согласны — 22%", - пишет ВЦИОМ.

Напомним, СКР начал проверку высказываний Моргенштерна. Адвокат рэпера Сергей Жорин отмечает, что артист не призывал отказаться от празднования Дня Победы и не заявлял, что "не следует" чего-то делать, а лишь заявил о своем непонимании происходящего.

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ВЦИОМ: Треть российской молодежи согласна с Моргенштерном по поводу расходов на празднование Дня Победы

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Теги: моргенштерн, молодежь, опрос, россияне



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