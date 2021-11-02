ВЦИОМ: Треть российской молодежи согласна с Моргенштерном по поводу расходов на празднование Дня Победы

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) посвятил целый опрос рэперу Моргенштерну. А точнее – его высказыванию о праздновании Дня Победы.

Выяснилось, что 79% знают имя рэпера. Но только 25% слышали его композиции (этот процент значительно выше среди молодежи, но все равно выше 61% не поднимается).

Более половины тех, кто "осведомлен о рэпере Моргнштерне" (61%), относится к нему безразлично, 30% - скорее с антипатией, 6% - скорее с симпатией.

Далее ВЦИОМ сформулировал два вопроса по поводу высказывания Моргенштерна в интервью у Ксении Собчак.

"Недавно Моргенштерн высказал мнение, что на празднование Дня Победы 9 мая в нашей стране тратится слишком много денег. Две трети россиян (68%, 74-75% среди старшего поколения) не согласны с этим мнением, а 22% — согласны (31-37% среди молодежи)", - говорится в опросе социологов.

"Также Моргенштерн сказал, что не следует жить прошлым, слишком широко празднуя Победу в Великой Отечественной войне, а следует двигаться дальше, достигая новых побед, например, в информационных, космических технологиях. Большинство россиян (70%) не согласны с этой мыслью, согласны — 22%", - пишет ВЦИОМ.

Напомним, СКР начал проверку высказываний Моргенштерна. Адвокат рэпера Сергей Жорин отмечает, что артист не призывал отказаться от празднования Дня Победы и не заявлял, что "не следует" чего-то делать, а лишь заявил о своем непонимании происходящего.