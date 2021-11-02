В РФ развернули рекордное количество коек для больных COVID-19

В России развернули рекордное количество коек для больных COVID-19 - 299 тысяч, сообщил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. При этом большинство из них уже занято.

Во время предыдущего пика заболеваемости для пациентов с коронавирусом задействовали максимум 270 тысяч коек, уточнил он в комментарии газете "Известия".

По словам специалиста, некоторое снижение заболеваемости наблюдается сейчас только в 13 регионах.

Ранее Амурская область исчерпала возможность разворачивать ковидные койки. "Резервов больше нет, но дело даже не в койках — у нас просто не хватает врачей, чтобы обслуживать столько пациентов", - сообщил в прямом эфире в Instagram губернатор области Василий Орлов.