Закон "Клишаса-Крашенинникова" не тронет систему власти "регионов-матрешек"

Новый так называемый закон "Об общих принципах организации публичной власти" не будет затрагивать "регионы-матрешки". Об этом на сегодняшнем заседании Ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль" заявил председатель объединения, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Напомним, что в конце сентября в Госдуму был внесен законопроект под соавторством Крашенинникова и главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса. Закон отменял форму отношений в "тюменской матрешке", которая выстраивалась на договоре между регионом и округами в рамках программы "Сотрудничество". Однако, по словам Крашенинникова, на данном этапе не предполагается "ломать" уже выстроенную систему, хотя и планируется внести некоторые поправки.

"Мы предлагаем по поводу исполнительных органов ту систему, которая есть на федеральном уровне, чтобы перед тем, как акт был опубликован, он все-таки прошел правовую экспертизу и только после этого был опубликован. По поводу так называемых "матрешек". У нас или сложные субъекты - это Тюменская область, туда также входят ХМАО и ЯНАО, а также у нас есть Архангельская область, там Ненецкий округ. Мы там будем корректировать и, в принципе, ту систему, которая на сегодняшний день существует, мы ломать не будем. Она действующая, поэтому мы ее сохраняем и ко второму чтению там будут некоторые поправки по этому поводу тоже", - пояснил депутат, отметив, что закон предположительно вступит в силу уже 1 июня 2022 года.

Напомним, что законопроект также снимает для губернаторов запрет избираться на два срока подряд. Таким образом, главы регионов могут получить "обнуление" сроков вслед за президентом. Как ранее пояснил Клишас, в настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект снимает это ограничение.

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