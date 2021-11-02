Facebook заблокировал страницу главы правозащитников из организации Gulagu.net

Глава правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что Facebook заблокировал его страницу. У страницы было более 17 тыс. подписчиков, общественник называет ее "окном для общения с прессой со всего мира".

Напомним, Gulagu.net опубликовали видеоархив с пытками и издевательствами над заключенными в нескольких российских колониях. Были возбуждены уголовные дела, но вместе с тем в розыск объявили и информатора правозащитников.

Осечкин считает, что за блокировкой его страницы в американской соцсети может стоять "очередная попытка российских спецслужб уничтожить" его и его организацию. Правозащитник написал в Telegram, что администрация соцсети не объяснила причин блокировки.

"Мы призываем компанию Facebook провести тщательную проверку и расследование по факту удаления аккаунта Vladimir Osechkin, принять меры к восстановлению аккаунта основателя Gulagu.net Владимира Осечкина", - говорится в сообщении организации.