02 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

В Троицке прокуратура проводит проверку из-за превышения аммиака в реке Уй

Прокуратура проводит проверку из-за ухудшения качества воды в источнике питьевого водоснабжения Троицка.

"В настоящее время с привлечением специалистов контролирующих органов выясняются причины загрязнения, по результатам проверки будет дана оценка исполнению природоохранного законодательства", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, в городе из-за ухудшения качества воды в реке Уй приостановлена подача воды жителям. Такое решение принято для того, чтобы избежать негативных последствий для здоровья горожан. Вода в реке ухудшилась по показателю аммиак. В городе введен режим повышенной готовности.

После отключения воды "Троицкий водоканал водоотведение" осуществило промывку и дополнительное хлорирование оборудования водозабора. Сейчас жителей призывают употреблять воду только в кипяченом виде.

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В Троицке прокуратура проводит проверку из-за превышения аммиака в реке Уй

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Теги: река Уй, вода, аммиак, проверка,



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