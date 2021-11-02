Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД

В подмосковном городе Королев полиция задержала подозреваемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Андрея Новосельцева.

Как сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, задержанный - житель Подольска, знакомый дочери убитого.

На допросе подозреваемый рассказал, что совершил преступление из-за денежного долга. По данным ТАСС, мужчина задолжал более 6 млн рублей.

Новосельцев был найден убитым 26 октября на частном участке садового товарищества "Родник-1" в Новой Москве. Он погиб от колото-резаных ранений. Следствие рассматривало две версии преступления: первая связана с работой Новосельцева, вторая — с ограблением.

В 2002 году Новосельцев возглавлял оперативную группу, расследовавшую мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.